Coach Peter Everaerts en VK Linden starten verrassend met nul op twaalf: “Ik maak me pas zorgen vanaf het moment dat we slecht beginnen te voetballen”

VK Linden is met nul op twaalf aan de competitie in eerste provinciale begonnen en dat mag toch best wel een verrassing genoemd worden. Groen-wit miste een paar maanden geleden nog maar net de promotie naar derde amateurklasse en wordt voor dit seizoen dus ook weer bij de outsiders gerekend.

“Een verrassing?”, kaatst coach Peter Everaerts de vraag even terug. “Ja, misschien toch wel. Een week of drie, vier geleden was er inderdaad nog geen vuiltje aan de lucht. We schakelden drie derdeklassers uit in de Croky Cup en we gingen er nipt uit tegen Cappellen. Toen moesten we bij wijze van spreken nog maar naar het doel kijken en de bal vloog erin. Nu is het plots omgekeerd. De paal, of de lat stonden al een paar keer in de weg, terwijl de tegenstanders hun kansen wél meteen afmaken. Waar de oorzaak of de oplossing ligt? Op het veld. Het is aan ons om een antwoord te vinden, maar voorlopig blijft dat nog even uit.”

Ander vizier

“Het is wel een feit dat de andere ploegen Linden intussen met een ander vizier bekampen”, stelt Everaerts vast. “Er wordt al wel eens vaker gekozen voor een stevige defensieve organisatie. Als wij dan ook nog eens fouten beginnen te maken, durft het al wel eens mis te lopen. Aan meer dan de helft van onze tegendoelpunten tot nu toe ging een individuele fout vooraf. Zo hebben we al een paar tikken gekregen. Als de tegenstander dan ook nog eens met tien man achter de bal kruipt en voor de ‘straight forward-aanpak’ kiest, krijgen we het moeilijk. We missen ook nog wel een paar sterkhouders wegens blessure en sommige jongens zijn op dit moment misschien nog niet helemaal topfit. Zij brengen voorlopig iets minder dan wat van hen verwacht werd. Daar moet dus nog aan gewerkt worden.”

Everaerts kijkt ook naar de kalender. “Eén thuismatch tegen Boka United en drie verplaatsingen naar Liedekerke, Bertem-Leefdaal en Bierbeek. Dat is niet meteen een ideaal programma om aan de competitie te beginnen. Maar goed, ik vond het verschil met de andere ploegen telkens niet zo groot. Bierbeek staat nu wel op kop, maar ook daar waren we vorige zaterdag zeker wel de evenknie. Ondanks die 1-0-achterstand gingen we met een goed gevoel de rust in. Om dan meteen weer los in het mes te lopen. Dat is soms best wel frustrerend.”

Concentratie behouden

Ondanks de slechte start maakt de coach zich voorlopig nog geen zorgen. “Ik zal me pas zorgen maken vanaf het moment dat we slecht beginnen te voetballen”, klinkt het. “Want dat is vooralsnog altijd niet het geval. Daar heb ik het ook met de voorzitter over gehad. Het zal nu vooral een kwestie zijn van de concentratie en de strijdlust te behouden. Wat ik zie op training stemt me nog altijd positief en vroeg of laat zal het tij wel eens keren. We kunnen niet ontkennen dat we een slechte start genomen hebben, maar het kalf is nog lang niet verdronken. Het komt zeker nog wel goed met VK Linden.”

Een goed resultaat thuis tegen Huldenberg zou alvast kunnen helpen. Aftrap zaterdag om 19.30 uur aan de Kerkdreef.