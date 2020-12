Coach Paul Vervaeck (Kangoeroes Mechelen) tevreden over seizoensopener: “Ik sta hier elke dag met plezier langs de lijn”

Uitstel is geen afstel. Twee weken geleden viel de eerste competitiewedstrijd – uit bij Brussels - nog in het water. Niet deze keer. Tegen Leuven Bears was de Winketkaai nog eens het decor van een sport-act. Tot een spannend wedstrijdverloop is het nooit gekomen. Lag het aan de sterkte van Mechelen of aan de offday bij Leuven ? De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Hoe dan ook: Kangoeroes was duidelijk klaar onder het oog van opgewonden voorzitter. Een dikke tien minuten had de thuisploeg nodig om in de wedstrijd te komen. Wat volgde was geruststellend, ondanks dat het echte werk nog moet beginnen. De krijgsmacht van Paul Vervaeck pakte het professioneel aan: “De jongens het gameplan schitterend gevolgd”, zei de Kangoeroescoach. “Hadden we in het eerste kwart niet zoveel balverliezen geleden, dan had het resultaat nog mooier kunnen zijn. Dit is geen onbegrijpelijk gegeven. Het was onze eerste wedstrijd sinds lang, en dan wil iedereen maar ‘ al te graag’. Een beetje overacting, zeg maar.”