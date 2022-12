Coach Patrick Cool nadat Eendracht Aalst Ladies tegen Anderlecht pas in slotfase onderuit ging: “Ik zie iedere week progressie”

“Dankzij een uitstekende organisatie hielden we de nul op het scorebord”, zei coach Patrick Cool. “Mijn collega Mattheus zag dat zijn ploeg het moeilijk had en bracht met Wijnants en Vatafu twee van zijn betere speelsters in. Ondanks die kwaliteitsinjectie bleven we lange tijd stand houden. We slaagden er zelfs in een aantal hoekschoppen af te dwingen. Onze doelvrouw Engelen hield ons lange tijd overeind, maar toen ze een schot van Minnaert afweerde, was Wijnants er als de kippen bij om in de rebound te scoren. Toen we in de slotfase wilden omschakelen, incasseerden we een tweede tegengoal.”

“Ik kan mijn spelers niks verwijten, want ze leverden heel veel strijd”, gaat Cool verder. “We zetten een stevig blok neer dat door Anderlecht moeilijk te ontwrichten was. Mijn gouden driehoek achterin Van Caesbroeck, De Kegel en Van Loock deed het uitstekend. Van Caesbroeck moest normaal werken, maar kon zich in extremis toch vrij maken. Zij is voor ons de rots in de branding. Onze kapitein De Kegel was lange tijd out, maar sedert haar comeback staan we achterin een stuk steviger. Onze doelvrouw Engelen kreeg opnieuw haar kans, nadat ze een aantal weken op de bank was verzeild, en greep ze met beide handen. Ons vormpeil gaat in stijgende lijn nu vrijwel alle geblesseerden gerecupereerd zijn. Iedere week zie ik progressie. Broos is met een gebroken ruggenwervel nog wel out. We hopen dat ze na de winterstop inzetbaar zal zijn. Voorts onderhandelen we met een aantal speelsters om de ploeg te versterken. We rekenen erop dat we na Nieuwjaar over een competitieve ploeg zullen beschikken.”