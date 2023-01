Coach Patrick Cool (EA Ladies) blijft na nieuw verlies op KRC Genk niet bij de pakken zitten: “Volop bezig met de uitbouw van de ploeg voor het komende seizoen”

“We mochten op Genk met opgeheven hoofd het terrein verlaten, want we boden flink weerwerk”, zegt coach Patrick Cool. “We kwamen jammer genoeg vroeg in de wedstrijd op achterstand nadat we ons op het middenveld lieten aftroeven en onze defensie op een dieptepass doorheen de as werd verschalkt. Chiara Wielockx opende de score voor de Limburgers. Met Frieke Temmerman naast Marie Van Caesbroeck staan we centraal achterin nochtans zeer sterk. Genk had het moeilijk om doorheen onze sterke afweergordel te geraken en creëerde weinig doelgevaar. Zelf legden we enkele mooie combinaties op de grasmat. Op stilstaande fases waren we een paar keer gevaarlijk. Temmerman kwam met kopballen net naast en over dicht bij de gelijkmaker.”

“In de tweede helft hadden we het meeste balbezit, maar scoren lukte niet”, gaat Cool verder. “Tien minuten voor tijd lukte dat voor de thuisploeg wel. Onze doelvrouw Hazel Engelen weerde een schot af naar de buitenkant, maar de goed gevolgde Gwyneth Vanaenrode maakte het in de rebound af. Match gespeeld, want we konden aanvallend te weinig forceren. Het ontbreekt ons aan een diepe spits die het verschil kan maken. Die zijn op de transfermarkt uiteraard moeilijk te vinden. Samen met Gunther Bomon zijn we volop aan het scouten om tegen het komende seizoen een competitieve ploeg samen te stellen, die in de middenmoot kan meedraaien. Voorzitter Patrick Le Juste verzekerde ons alvast dat we de licentie voor de Super League zullen behalen. Daarom zijn we nu bezig met de uitbouw van een vernieuwde ploeg. We zijn voor dit seizoen nog aan het onderhandelen met twee middenveldsters en hopen die op korte termijn te kunnen afronden, want we willen de progressie van de jongste weken in play-off II omzetten in resultaten. We rekenen er ook op dat aanvallende middenveldster Anais Bey-Temsamani op korte termijn zal inzetbaar zijn na een langdurige blessure.”