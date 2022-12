Coach Nico Smet geniet van stijgende lijn met Heusden: “Jammer dat de winterstop eraan komt”

Is er een betere manier om je goeie vorm in de verf te zetten dan met een 2-11-overwinning? KFC Heusden deed het vorige zaterdag bij Vinderhoute. “De eerste 25 minuten hadden we het nochtans niet onder de markt”, blikt coach Nico Smet terug.

“We kwamen 0-1 voor dankzij een penalty maar speelden hun spelletje mee en stonden ineens 2-1 achter. Pas in het laatste kwartier van de eerste helft begonnen we te voetballen, met nog drie goals en een 2-4-ruststand als gevolg. Na de pauze duwden we door en brak de veer van Vinderhoute.”

Afstappen van tweespitsensysteem

Het werd de vijfde overwinning op rij voor Heusden, dat de voorbije weken vlot scoorde en ook drie keer de nul hield. “We zitten in een veel betere flow en dat komt vooral door het nieuwe systeem. We moesten door de blessures van Matthias Neirynck, die ondertussen zelfs moest stoppen met voetballen, en Kevin Versijpt afstappen van ons tweespitsensysteem.”

“Sindsdien is de mayonaise beginnen pakken. We hadden al een goed voetballende ploeg en nu durft ook iedereen de bal vragen én de moeilijke passes tussen de linies spelen. Dat we nu al zeven matchen na elkaar met dezelfde elf starten is ook goed voor de automatismen. Eigenlijk is het jammer dat de winterstop eraan komt, want we willen deze lijn zo ver mogelijk doortrekken.”

Zondag kan Heusden opnieuw een plaatsje opschuiven. Als het tegen Hansbeke de drie punten thuis houdt, springt het over de tegenstander naar de vierde plaats. “Dat wordt niet gemakkelijk, maar we willen wel winnen. Daarna spelen we op Kaprijke-Bentille, waar we in de heenronde onverdiend met 1-0 van wonnen.”

“Onze ambitie blijft de linkerkolom. Na de winterstop krijgen we een paar kleppers. Als we slecht starten kunnen we opnieuw in een mindere spiraal terecht komen. De top twee, Evergem 2020 en Watervliet, zijn gaan vliegen. Daarachter is het spannend, want iedereen staat kort bij elkaar. Mochten we er in februari nog altijd goed voor staan, zullen we onze doelen verleggen. Als sportman moet je altijd voor het allerhoogste gaan.”

Derde provinciale A: KFC Heusden - VV Hansbeke: zondag 11 december om 14u30