Coach Nico De Clercq neemt het zaterdag met Amigos Zoersel op tegen dochter Eline, libero bij VDK Gent: “Dat maakt deze bekermatch bijzonder uniek”

“Wij zijn het enige team uit ‘Nationale 2' dat nog overblijft in de bekercompetitie”, weet de trainer-coach van Amigos. “Wij zijn fier dat we tegen de landskampioenen mogen spelen. Een bijkomend aspect is dat mijn dochter Eline op de libero-positie staat bij de Gentse ploeg. Dat zorgt voor een extra dimensie. Inhoudelijk hebben we het nog niet over dit bijzonder duel gehad, elkaar plagen deden we al wel. Ik heb haar al grappend vrijkaarten beloofd wanneer we in de volgende bekerronde Charleroi moeten ontmoeten.” (lacht, red.)

Verschil in niveau en lengte

“We beseffen dat VDK Gent veel sterker is dan Amigos Zoersel”, blikt Nico De Clercq vooruit. “Het niveauverschil en het lengteverschil is gigantisch. Wanneer we een grote servicedruk kunnen ontwikkelen, zijn er misschien kansen. We moeten trachten om hun middenaanval uit te schakelen door onze goede opslagen. En ons dan tactisch sterk organiseren op hun hoekaanvalsters. We willen er vooral voor zorgen dat het geen afstraffing wordt.”

“Iedereen bij Amigos is een rasechte clubspeelster”, weet de coach uit Schelle. “De meesten zijn doorgegroeid vanuit de jeugd. Wanneer we onze inhaalmatch in ‘Nationale 2' kunnen winnen, dan staan we bovenaan in onze reeks. Ik zie dat de speelsters meer maturiteit krijgen. Het zijn bijna allemaal studenten, rond de 21 jaar. Het potentieel is aanwezig om op termijn naar eerste nationale te gaan. Mijn team is zeer gemotiveerd voor deze bijzondere cupmatch. Er is zelfs een speelster die een geplande reis heeft uitgesteld. Voor mij is het vooral een unieke gebeurtenis omdat mijn 16-jarige dochter aan de overkant zal staan.”

