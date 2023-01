Coach Morand gelooft rotsvast in de kwalificatie van VDK Gent voor de kwartfinale van de CEV Cup: “Dit uitmuntend niveau vasthouden”

“Het klinkt misschien raar na een verlieswedstrijd, maar ik ben bijzonder fier op het team”, merkt Stijn Morand op. “We haalden een ongelooflijk goed niveau. Met een hoogstaand aanvalsrendement bereikten we een 0-2- voorsprong. De volgende sets moesten we afgeven, maar dat was niet het gevolg van een kwaliteitsvermindering bij onze ploeg. Dit volleybalpeil hebben we in België nog niet meegemaakt. We lieten hoge aanvalsscores van 44 procent noteren met vijf opslag-aces erbovenop. Dan mag je van een uitstekende prestatie spreken.”

Kwartfinale CEV Cup en bekerfinale

“Ik ben ervan overtuigd dat we de terugwedstrijd thuis kunnen winnen”, luidt de stellige conclusie van de Gentse trainer-coach. “Een 3-2-uitslag in ons voordeel leidt tot een golden set. Alle andere winstscenario’s hebben een rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinale van de CEV Cup tot gevolg. We hebben alle kansen in eigen handen. Verliezen we de wedstrijd, zijn we uitgeschakeld. Dan is dat maar zo, want - zelfs dan - kunnen we terugblikken op een uitstekend Europees parcours.”

“We zitten in een uitstekende periode. Mijn team zit echt in de flow”, stelt Stijn Morand vast. “We trachten deze vormcurve zo hoog mogelijk te houden. Er staat niet alleen de terugwedstrijd voor de CEV Cup op het programma. Onze focus is vooral sterk gericht naar de tweede wedstrijd voor de Belgische beker tegen Oostende. We gaan resoluut voor een plek in de bekerfinale. Dat blijft ons hoofddoel. We moeten ervoor zorgen dat onze voortreffelijke prestaties tegen Asterix Avo en Socuellamos geen momentopnamen waren. We willen ons uitmuntend niveau vasthouden en herhalen. Zondag spelen we tegen Fixit Kalmthout en daarna staan er een hele reeks thuiswedstrijden op de kalender. Ik reken erop dat de Edugo Arena nog vele malen zal ontploffen.”

