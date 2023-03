Coach Moga (Antwerp Volley): “Tevreden met de positieve inzet van het team”

Het negatieve aspect is dat de drie winstpunten niet behaald werden en de kansen op de top vijf hierdoor verdwenen zijn. Maar we benadrukken toch het positieve. De Antwerp Ladies hadden hun lesje geleerd na het slappe vertoon in Oudegem. Er werd opnieuw flink gestreden. Voor elk punt werd er hard gevochten. De progressie van de Antwerpse dames was zowel in cijfers als in het vertoonde spelpeil merkelijk zichtbaar ten opzichte van de seizoensstart. “Jammer van die eerste set”, verklaart Cristina Moga. “We hadden setbal in die openingsset, maar we verliezen nipt met 24-26. Het had anders kunnen aflopen.”

Scorend vermogen

“Het verschil lag in het scorend vermogen”, zoekt de trainer-coach van Antwerpen naar een verklaring voor het verlies. “Wij konden het niet afmaken, zij wel. Beide ploegen stonden wel sterk te verdedigen. Het was aan beide kanten van het net niet eenvoudig om een bal op de grond te krijgen. Ik ben tevreden met de reactie van mijn ploeg na de wedstrijd van vorige zondag. Het verschil was miniem, behalve in de vijfde set. Wat er toen gebeurde, valt moeilijk te verklaren. Die tiebreak moeten we vergeten, want voordien toonden we vier sets lang mooi volleybal. We willen de komende weken onze pijlen richten naar de toekomst en ons concentreren op de volgende opdrachten tegen Genk en Tchalou.”

Zowat alle teams in de Liga zijn op zoek naar versterking voor volgend seizoen. Bij Antwerpen zal er in de spelersgroep niet zo veel veranderen, vernemen we. De meeste speelsters willen een ‘Antwerp Lady’ blijven. Een teken dat er goed gewerkt wordt en de sfeer goed zit. “We hebben toch wat meer power nodig”, verklaart Cristina Moga. “Daarom zijn we vooral op zoek naar een krachtige hoekaanvalster.”

