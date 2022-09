Coach Michiels en Kangoeroes openen op het veld van Brussels: “Ik hoop op een leuk seizoen”

Triatlon Pamphiel Pareyn schrijft voor tweede jaar tri­atlondrie­daag­se in Nieuwpoort op zijn naam: “Blij met verlenging titel”

Een volledige triatlon gespreid over drie dagen. Dat was afgelopen weekend het concept van het Long Course Weekend Belgium in Nieuwpoort. Pamphiel Pareyn en Marie-Claire Willems toonden zich de beste Flandriens over 3,8 km zwemmen op vrijdag, de 177 km toertocht en 3 km competitie fietsen op zaterdag en de marathon op zondag. Voor Waregemnaar Pareyn is het al de tweede zege op rij in Nieuwpoort.

