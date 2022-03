Coach Michiel Doino (KFC Diest) aan de vooravond van de derby tegen KAC Betekom: “Tijd om onszelf nog eens te belonen”

voetbal derde nationale BIn derde nationale B staat KFC Diest nu stilaan écht wel voor de weken van de waarheid. Het Warandeteam speelde in 2022 vier keer op rij gelijk in eigen stadion. Er was tussendoor nog wel een overwinning bij hekkensluiter Koersel, maar vorige week liep het mis bij Lille United (2-0). Kan het team van coach Michiel Doino zaterdagavond de kentering inluiden in de immer felbevochten derby tegen Betekom?

Want, ondanks al het gemors met de punten van de voorbije weken, staat KFC Diest op dit moment nog altijd op een beloftevolle vierde plaats. “Onze ambitie is nog altijd om zo hoog mogelijk te eindigen”, klinkt het vastberaden. “Iedereen die onze matchen de voorbije weken gezien heeft, weet dat we véél meer verdiend hadden. Er wordt vol overgave gestreden. We brengen aanvallend voetbal, we hebben het spel telkens onder controle, maar het lukt ons niet om onszelf te belonen.”

“Daar ligt het verschil met de heenronde”, stelt Doino vast. “Toen hielden we vlotjes de nul en werd er telkens ook wel een goaltje binnen geprikt. Nu wordt elk foutje meteen afgestraft en krijgen we het zelf niet meer doorgeduwd. Dat zijn nu eenmaal de wetten van het voetbal. Het is de score op het bord die telt. Het feit dat we nog altijd bovenaan meedraaien, wil zeggen dat de anderen ook punten laten liggen. Maar de ploegen achter ons komen almaar dichterbij. We staan dus voor belangrijke weken.”

Geen revanchegevoelens

Wat het ook wordt voor KFC Diest dit seizoen, een derby tegen KAC Betekom staat aan de Warande normaal gezien toch altijd met stip in de agenda? “Of er revanchegevoelens meespelen?”, vroegen we coach Doino. “Betekom heeft ons in de heenronde inderdaad onze eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Maar in mijn ogen is het niet zozeer dáár fout gelopen. Dat gelijkspel thuis tegen Lille en die 0-1-nederlaag tegen RC Mechelen hebben ons toen de periodetitel gekost. En of we nu tegen RC Mechelen, Betekom, of Koersel spelen, dat verandert niets aan onze intenties. Wat natuurlijk niet wegneemt dat deze match hier in Diest echt wel leeft bij de supporters. Dat heb ik mijn spelers deze week ook wel ingeprent. Een overwinning tegen Betekom zou ons wel eens opnieuw kunnen lanceren. We weten dus wat ons te doen staat.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB