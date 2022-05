Coach Michiel Doino en KFC Diest strijden zondag op het veld van reeksgenoot Lille United om de promotie: “Nog één keer knallen”

Coach Michiel Doino is tevreden met de loting. “Het had even goed Torhout of Lebbeke geweest kunnen zijn”, klinkt het. “Dat zijn tegenstanders waar we totaal niets over weten. Lille kennen we. Wij zijn zondag nog over hen naar de derde plaats gesprongen, maar pas op. Het is een ploeg met heel veel kwaliteiten. Een heel ervaren ploeg ook. Ginds zijn we met 2-0 gaan verliezen, thuis bleef het 0-0. Het is dus een beetje ons zwarte beest dit seizoen. Ik weet dat ze in Lille héél graag willen promoveren, dus het gaat niet gemakkelijk worden.”

Eén hecht team

Vermits er vier, mogelijk zelfs vijf stijgers zullen zijn, staat KFC Diest dus op een zucht van de stap naar tweede amateurklasse. Dat zou toch wel een kleine verrassing zijn.

“Voor mij niet echt”, aldus Doino. “Ik ken de kwaliteiten van mijn groep heel goed. De manier waarop we dit gerealiseerd hebben, is wél bijzonder. Na die zeven overwinningen op rij in het begin van het seizoen volgde een mindere periode met slechts vijf op eenentwintig. Op dat moment leken we plots dood en begraven te zijn. Er is toen veel gediscussieerd, maar dan hebben we de puntjes op de i gezet en werden er duidelijke regels gemaakt. Chapeau voor de spelers hoe zij daar mee omgegaan zijn en hoe ze de draad weer opgepikt hebben. Welke rol ik gespeeld heb in de wederopstanding? Ik hou van mijn jongens en dat voelen zij ook. We vormen één hecht team.”

Rustig gebleven

“We zijn altijd rustig gebleven”, gaat Doino verder. “We zijn altijd in onze kansen blijven geloven, maar we hebben daar nooit echt uitspraken over gedaan. Voor de match tegen Betekom midden maart sprak ik nog over ‘zo hoog mogelijk eindigen’. Uiteindelijk hebben we in onze laatste zestien wedstrijden slechts twee keer verloren. Dat vind ik best wel knap. Die plaats in de eindronde is dus zeker niet gestolen.”

KFC Diest lijkt er alvast klaar voor te zijn. “Het vertrouwen is er”, besluit de coach. “De voorzitter liet weten dat de gesprekken rond zijn en dat alle spelers volgend seizoen blijven. Dat is positief nieuws. We gaan deze week iedereen nog eens verzamelen op training, kijken wie nog fit is en waar er nog kwaaltjes zijn die geheeld moeten worden. Want zondag zullen we er moeten staan in Lille. Nog één keer knallen en de buit is binnen.”