Coach Maxime Annys (Wellen) voor de komst van Termien: “Mijn groep toont niet te willen verliezen”

De immer energieke coach, die zijn DNA in de spelersgroep heeft ingebracht, werd ook vorig seizoen al meermaals bewierookt voor zijn manier van spelen. Enthousiasme gepaard aan werkkracht, waren ook dan al de ingrediënten van zijn voetbalsausje. Alleen, even vaak was er links of rechts toch nog wel een foutje, waardoor een haast zekere overwinning teloor ging. In deze jaargang presenteert het team zich iets realistischer en blijven de tekortkomingen aan de minzijde tot een minimum beperkt. “Ik ben sowieso al iemand die graag elke wedstrijd wil winnen. Dat betekent dat onze eerstvolgende opdracht ook meteen de belangrijkste is. Tot verdere uitspraken zal je me dan ook niet weten te verleiden. Als er in de voorbereiding naar dit seizoen toe een werkpuntje centraal stond, dan was het wel die zin naar enig realisme. Het hoeft niet altijd even mooi te zijn en je mag al eens een bal over de tribune rammen, als die driepunter maar voor ons blijft. Die wil om niet te verliezen en toch de drie punten na te jagen, heb ik dit seizoen al meermaals gezien. Dat stemt zeker tot tevredenheid”, analyseert Annys voor ons de voorbije maanden.