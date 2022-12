Coach Maxime Annys (Wellen) voor de komst van Termien: “De wil om te winnen is groot”

voetbal derde nationale BMet 26 punten en een vierde plaats in de rangschikking, kan coach Maxime Annys van KVK Wellen zich momenteel bezwaarlijk ontevreden tonen. De eerstvolgende weken kan zijn team etaleren wat het daadwerkelijk in zijn mars heeft. Kleppers als Termien en Wezel, respectievelijk de nummers vijf en twee in het klassement, heten immers de volgende tegenstanders.

“Ik wil heel even terugkomen op de derby op Schoonbeek-Beverst vorige week. In moeilijke omstandigheden hebben de jongens daar wel getoond, dat ze er vol voor willen gaan. Dat leverde uiteindelijk ook een driepunter op”, stelt Annys.

De immer energieke coach werd ook vorig seizoen al meermaals bewierookt voor zijn manier van spelen. Enthousiasme gepaard aan werkkracht, waren ook dan al de ingrediënten van zijn voetbalsausje. Alleen, even vaak was er links of rechts toch nog wel een foutje, waardoor naast een haast zekere overwinning werd gegrepen. In deze jaargang presenteert het team zich iets realistischer en blijven de tekortkomingen tot een minimum beperkt.

“Ik ben sowieso al iemand die graag elke wedstrijd wil winnen. Dat betekent dat onze eerstvolgende opdracht ook meteen de belangrijkste is. Tot verdere uitspraken zal je me niet weten te verleiden. Als er in de voorbereiding naar dit seizoen toe een werkpuntje centraal stond, dan was het wel die zin voor enig realisme. Het hoeft niet altijd even mooi te zijn en je mag al eens een bal over de tribune rammen, als die driepunter maar voor ons blijft. Die wil om niet te verliezen en toch de drie punten na te jagen, heb ik dit seizoen al meermaals gezien. Dat stemt zeker tot tevredenheid”, analyseert Annys voor ons de voorbije maanden.

Ambities bijstellen dus ?

Als je bijna halfweg de competitie bovenin meedraait, is het misschien tijd om de ambities een beetje bij te stellen, vroegen we de voormalige prof. “Je kan wel al lachend stellen, dat wie alle wedstrijden wint ook kampioen zal worden. Alleen, zover zal Wellen het niet schoppen. De doelstelling was om met deze groep in de top vijf mee te draaien en daar slagen we tot nu goed in”, rondt Maxime Annys af.