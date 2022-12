Coach Maxime Annys (Wellen) na het 1-1-gelijkspel tegen Termien: “We zijn toch wat ongelukkig na die late tegentreffer”

Als je in een derby op voorsprong klimt, blijf je vaak aan de winnende hand. De Wellense spits Maxime Versteeven lepelde het balletje twintig voor tijd handig over de bezoekende goalie Bram Valkeners binnen. In onze gedachtegang leek dus niets een nieuwe zege van Wellen in de weg te staan. Flankverdediger Robbe Martens, tot dan toe feilloos, kopte in de slotfase niet hard genoeg terug op zijn doelman, waarvan Martijn Stefani meteen profiteerde. “Jammer van dat foutje en ik wil het daar eigenlijk ook verder niet over hebben”, nam coach Maxime Annys zijn youngster meteen in bescherming na afloop.