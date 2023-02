Coach Maxime Annys (Wellen): “Deze periodetitel is een eerbetoon aan de clubwerking”

Allicht heeft Maxime Annys woensdagavond nog even teruggedacht aan de overstap van Tempo Overijse naar KVK Wellen in 2020. Corona gooide roet in het eten, zodat van spelen niet veel in huis kwam. “Klopt ja. Toen Wellen me dan daarop als coach vroeg, heb ik niet geaarzeld. Ik proefde de ambitie die er van de clubwerking uitging en wou wat graag mijn eerste stapjes als trainer hier zetten. Dat ik na dit seizoen bij Thes een hogere ambitie kan invullen, heb ik aan de mensen van Wellen te danken. Het bestuur, de medewerkers en zeker mijn technische staf met mensen als Emanuel Liefsoens, Serge Grosemans, Glenn Lowet en Dominique Vaes. De tweedeperiodetitel die we woensdag pakten, wil ik wat graag aan deze geelblauwe voetbalfamilie opdragen”, blikt Maxime Annys op de voorbije uren terug.