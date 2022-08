Coach Maxime Annys (KVK Wellen) na bekerwinst: “Tevreden, jazeker, maar er zijn nog werkpunten”

Maxime Annys, in zijn eigen loopbaan als profvoetballer altijd al erg gedreven, probeert die instelling ook bij zijn spelers over te planten. “Ik heb meteen na afloop de spelers ook proficiat gewenst omdat zij konden opbrengen wat ik vooraf gevraagd had. Het was zaak om geconcentreerd te blijven voetballen, maar als ik het zo achteraf bekijk hebben we geen enkele kans weggegeven. Uiteraard loopt in deze fase van de voorbereiding nog niet alles op wieltjes, maar daarom heb je ook nog die periode tot aan de kompetitiestart. Voetballend vermogen en ervaring hebben we in het tussenseizoen aangevoerd , nu is het zaak om die tuning ook helemaal af te stellen. In die laatste dertig meters naar het doel van de tegenstrever toe, is het voorlopig nog een zoeken en tasten. Dat heeft veelal te maken met automatismen, het aanvoelen van de intenties van je medemaat en dat is iets waaraan we volgende weken nog volop kunnen werken. De zaken die ik zondag tegen Elsautoise zag, sterken me alleszins in het gevoel dat we ook op dat vlak nog vooruit kunnen boeken”, sluit Maxime Annys zijn analyse af.