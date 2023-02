Coach Marc Brys en OHL-spelers in koor: “Iedereen is ontgoocheld”

“Wij vingen hen op met een laag blok maar van daaruit voetbalden we regelmatig goed uit”, zei de coach. “Dat leidde tot de terechte penalty en de 1-0-voorsprong. In de tweede helft lieten wij het initiatief te veel aan Antwerp, waren wij te nerveus en na een onnodige hoekschop en een dekkingsfout werd het 1-1. Nadien hebben we goed gereageerd en via Nsinga dwongen wij nog twee open kansen af. Jammer dat Nachon, die een heel verdienstelijke wedstrijd speelde, die niet kon bekronen met de winninggoal”.

Door het nieuwe puntenverlies – 8 op 30 uit de jongste tien matchen – wordt de top acht en play-off 2 halen weer een heel stuk moeilijker. “Dat is zuur en frustrerend”, zuchtte aanvoerder Casper De Norre. “Ik denk dat over het geheel van deze intense wedstrijd, het gelijkspel een terechte uitslag is. Maar we kwamen 1-0 voor en hadden in de slotfase nog de beste kansen om de drie punten thuis te houden. Dat is ons de voorbije wedstrijden al te dikwijls overkomen. Nu dus ook weer. In het eerste gedeelte van de tweede helft werden we wel overpowerd door Antwerp, maar na de 1-1 reageerden we goed. Iedereen liep, werkte, ging tot het uiterste. Nog maar eens. Om de moed bij te verliezen? Neen, dat doen we niet. Het moét een keer lukken. Volgende week tegen Zulte Waregem gaan we er weer volop tegenaan. Met de steun van onze fans moeten het dan eindelijk nog eens lukken.”