Coach Ly Hamady: “Goede start met Osiris Aalst geeft een boost”

Op de Okapi-fandag slaagde Osiris erin uittredend kampioen Phantoms Boom B met 66-57 te verslaan. Nadat het in het derde kwart twaalf punten voorstond in de oefenpartij tegen eersteklasser Sparta Laarne, leek Osiris op weg naar een makkelijke zege. Maar in het slot werd het nog link. Toch kon de vriendschappelijke match met 67-66 winnend afgesloten worden.

“Laarne ging over naar zonedefense en daar hadden wij geen antwoord op”, geeft coach Hamady toe. “Dat is een werkpunt voor de groep. Toch gaf de zege tegen Boom een boost omdat vijf basisspeelsters afwezig waren. Vooraf gaven we onszelf weinig kans. Dankzij een sterk collectief hebben we gewonnen.”

De Neve komt terug uit blessure, Baeyens kampt met een scheenbeenvliesblessure. Bauters heeft een voetblessure.

Ondanks de knappe start doet Hamady geen boude uitspraken. “We hebben geen slechte ploeg. Eerste landelijke is een moeilijke reeks. Boom, Gentson, Willebroek strijden bovenin. Zeker op korte termijn is het niet de bedoeling om een promotie af te dwingen. Er zijn ook speelsters die in hoogste klasse hebben gespeeld en bewust een stap terug hebben gezet.”

Geen druk

“Osiris heeft een ploeg om attractief basket te brengen vanuit een harde defense”, stelt Hamady. “Als we van daaruit controle hebben, kunnen we lopen. Dat hebben we in de voorbije wedstrijden getoond. De ploeg is gebalanceerd samengesteld. Met Lemmens en Bogaert hebben we de topschutters van vorig seizoen aan boord. Maar basketbal is meer dan scoren alleen. Er zijn ook speelsters die ervoor zorgen dat anderen kunnen scoren.”

Hamady is aan zijn vierde seizoen toe bij Osiris. “Ik hoop zo lang mogelijk te blijven”, lacht de coach. “Ik woon vlakbij in Denderleeuw. Er wordt geen druk opgelegd. Er moet niets. Je mag als coach een eigen visie uitstippelen. Ik heb al een aantal leuke mooie transfers kunnen binnenhalen. Okapi Osiris Aalst straalt een gezonde ambitie uit. Er is veel appreciatie naar het vrouwenbasketbal. Osiris is helemaal geïntegreerd in de club en dat zorgt voor een leuke sfeer op en naast het terrein”, besluit Hamady.

