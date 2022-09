Coach Luc Smout met Antwerp Giants in Top Division 1: “Het klassement is geen prioriteit”

voetbal jupiler pro league Siebe Van der Heyden en Union blijven ondanks sterke tweede helft tegen Genk met lege handen achter: “We creëerden genoeg kansen om de zege te pakken”

In een wedstrijd die geen verliezer verdiende, kreeg Union door een zeer late tegengoal het deksel op de neus. Invaller Samatta kopte in minuut 92 de 1-2 binnen en schonk zo Genk de overwinning. Veel tijd om te treuren is er niet voor Union, want donderdag wacht alweer de volgende wedstrijd.

12 september