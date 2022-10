Coach Luc Nilis (Belisia) trekt op zoek naar puntenwinst: “Een slechte periode kan, maar je moet als groep wel uit dat dal willen kruipen”

Veldrijden beloften Arne Baers kijkt met belangstel­ling uit naar Wereldbe­ker in Maasmeche­len: “Het is nieuw voor iedereen ”

Het veldritcircus trekt dit weekend voor het eerst naar Maasmechelen waar de site van park Terhills het decor is voor een Wereldbekermanche. Arne Baers (Tormans CX) is één van de vijf Limburgers die in eigen gouw aan de slag kunnen. Vorige week pakte de belofte uit Balen een twaalfde plaats in Tabor. “Ik had een slechte start, in Maasmechelen wil ik zeker beter doen”, vertelt Baers.

12:00