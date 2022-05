Coach Luc Nilis (Belisia) is tevreden met de loting: “Lokeren-Temse is toch een naam met faam”

WIELRENNEN NIEUWELINGEN Matthé De Leyn trekt zonder stress naar PK in Adinkerke: “Kermis­koers waarbij een trui te winnen is”

Clubkampioen in Deerlijk, tweede in Staden, tweede in Edewalle. Matthé De Leyn was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar kon die lijn niet doortrekken. En dat door ziekte plus een val in Mons-en-Pévèle.

12:20