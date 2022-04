Coach Kristof Michiels en Kangoeroes Mechelen blijven verbazen: “Tweede plaats in het klassement is terecht”

En of de zege van Kangoeroes tegen de Nederlandse bekerwinnaar verdiend was. De 86-61-eindstand spreekt boekdelen. Mechelen nam van minuut één het initiatief. Nooit keek het tegen een achterstand aan. Groningen was niet bij machte te doen wat het op zondag in de Lotto Arena had gerealiseerd: een sensationele comeback maken. De thuisploeg was een paar maatjes te groot. Punt. “De spelers hielden vast aan het gameplan, een verdienste”, klinkt coach Michiels na de zege relaxed. “Hun Amerikaanse spelverdeler Austin Luke uit de wedstrijd houden, was onze hoofdbetrachting. Daar lag de sleutel tot succes. Als team slaagden we daar aardig in. Ik ben echt, echt blij met deze overwinning. Op dit moment is Groningen een van de beste ploegen in de BNXT, maar we hadden controle over de wedstrijd.”