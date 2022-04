Coach Kristof Michiels en Kangoeroes Mechelen blijven verbazen: “Onze tweede plaats in het klassement is terecht”

BASKETBAL BNXT LEAGUEKangoeroes Mechelen is de revelatie van het seizoen, dat werd nog eens bevestigd. Woensdag leverde het opnieuw een sterk nummer af. Groningen, toch niet de minste, kreeg een stevige veeg om de oren. Zondag speelt Mechelen in Rotterdam. Hopelijk met Myles Stephens.

En of de zege tegen de Nederlandse bekerwinnaar verdiend was. De 86-61 eindstand spreekt boekdelen. Mechelen nam van minuut één het initiatief. Nooit kwam het op achterstand te staan. Groningen was deze keer niet bij machte wat het zondag in de Lotto Arena realiseerde: een sensationele comeback. De thuisploeg was een paar maatjes te groot. Punt.

“De spelers hebben zich vastgehouden aan het gameplan, een verdienste”, klonk coach Michiels na de zege relaxed. “Hun Amerikaanse spelverdeler Austin Luke uit de wedstrijd houden, was onze hoofdbetrachting. Daar lag de sleutel. Als team zijn we daar aardig in geslaagd. Ik ben echt, echt blij met deze overwinning. Op dit moment is Groningen een van de best spelende ploegen in de BNXT. We hadden controle over de wedstrijd.”

Tweede plaats

Er moet nog veel gebeuren, wil Kangoeroes de tweede plaats ontlopen. Bergen en Antwerp Giants staan twee overwinningen achter op de Manneblussers.

“Er zijn nog zes wedstrijden te gaan, waarvan vier op verplaatsing”, weet Michiels. “We moeten niet te vroeg victorie kraaien. Zondag spelen we in en tegen Feyenoord. Het zou de grootste fout zijn om Rotterdam te onderschatten. Ik heb de jongens nu al gewaarschuwd. Kijk naar wat Oostende bijna overkwam. De landskampioen heeft moeten knokken om de punten. Ik vind dat we terecht op de tweede plaats staan. En dat is de eerste keer dit seizoen dat ik dit openlijk laat blijken.”

Myles Stephens

Stephens wordt speelklaar verwacht voor Feyenoord. De Amerikaan werd tegen Groningen in het slot naar de kant gehaald. “Ik hield mijn hart even vast”, zegt Michiels over het voorval. “Voor de tweede wedstrijd op rij maakte hij een lelijke val. Hij zit met verschillende kwaaltjes die doorwegen: aan de rug, knie en kuit. Ik heb al mijn spelers nodig, maar Stephens net iets meer. We gaan zien hoe het zondag evolueert. In principe heeft hij rust nodig…”, aldus de coach.