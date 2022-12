Coach Kris Deldime en Crossing Vissenaken sluiten het jaar af met het maximum van de punten: “Nog nooit meegemaakt”

En zo gaat Vissenaken dus met een perfecte 48 op 48 de winterstop in. “Ongelofelijk”, glundert coach Kris Deldime. “Hier zijn geen woorden voor. Ik zit al lang in het voetbal, ben al drie keer kampioen geworden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik denk ook niemand van de spelers. We hebben het trouwens niet gestolen. Het was in sommige matchen al wel eens kantje boordje, maar we hebben het helemaal zelf afgedwongen. Dit is de verdienste van de ganse groep, die zich elke week opnieuw blijft opladen om het beste van zichzelf te geven.”

Schot in de roos

Hadden jullie dit zelf verwacht? “Eigenlijk niet”, moet Deldime toegeven. “We werden op voorhand tot de middenmoters gerekend, of eventueel als potentiële outsider beschouwd. Er waren immers een paar ervaren spelers vertrokken. Die werden echter vervangen door een aantal talentvolle jongeren en dat is een schot in de roos gebleken. Gilles Roosen, bijvoorbeeld. Nog maar 20 jaar en overgekomen van Houtem, maar nu al de patron in de verdediging. Steve Klompkes is dan weer een ruwe diamant die in Wallonië wat in de vergeethoek terechtgekomen was. Hij brengt de nodige animo en kan een match openbreken. Nicolas Lentini voelt zich herboren op positie negen. Hij scoort aan de lopende band. En Sanne Oliviers, een van de weinige dertigers in de kern, is na het nodige blessureleed weer helemaal fit. Hij kan met zijn ervaring net dat ietsje meer bijbrengen. Om maar een paar namen te noemen. Ik beschik over een ideale mix en het was tijdens de voorbereiding al snel duidelijk dat alles klikte. Na de galamatch tegen derdenationaler Kampenhout, waar we 3-3 gelijkspeelden en er pas uitgingen na strafschoppen, is het geloof in de rangen geslopen.”

Grote kloof

Waar gaat het verhaal van Vissenaken eindigen? “Een goeie vraag”, klinkt het. “We blijven sowieso met de voeten op de grond. Hoe langer je blijft winnen, hoe dichterbij die eerste nederlaag ooit komt. En als het ooit gebeurt, is het af te wachten hoe de groep daarop gaat reageren. We hebben een goeie zaak gedaan door zaterdagavond toch te spelen in Zichem. De omstandigheden waren moeilijk, maar mijn team had de technische vaardigheden om overeind te blijven. De druk ligt nu dus bij de achtervolgers, maar ik schat Tielt-Winge en Boutersem toch nog altijd hoog in. Zij hebben duidelijk ook de kwaliteiten om mee te doen voor de prijzen. De kloof is intussen al vrij groot. We kunnen dus tegen een stootje, maar we we zullen in de terugronde toch niet al te veel steken mogen laten vallen. Met KVK Tienen B en Drieslinter hebben we na de winterstop al meteen twee lastige tegenstanders. Als we die goed doorkomen, hebben we écht wel goeie vooruitzichten.”