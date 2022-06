Coach Kevin De Waele slaat dubbelslag met Floriant Merelbeke: “Intense trainingsarbeid heeft gerendeerd”

Spannender konden de spelers van Floriant Merelbeke en Borgerhout het niet maken. In de finale van de Topleague moest een golden goal uitsluitsel brengen. Coach Kevin De Waele geeft meer duiding. “De aanvangsfase van de wedstrijd was duidelijk voor ons. We konden 6-3 uitlopen. De blessure van Lisa Pauwels gooide even roet in het eten. Net voor de rust kwam Borgerhout terug tot 9-9. Wat na de rust volgde, kan ik moeilijk anders omschrijven dan een thriller. Geen van beide ploegen kon twee doelpunten voorsprong vergaren. Meestel hadden wij het initiatief, maar op een bepaald moment stond het wel 13-14. Finaal stond er na de reguliere speeltijd een 17-17-score op het bord. Automatisch moest er doorgespeeld worden tot een golden goal zou beslissen over de titel. De tegenstander had de bal, maar miste de eerste poging. Ook onze poging ging naast, al was het heel nipt. Voor iedereen was het nagelbijtend toekijken. Ook de tweede bal van Brogerhout werd gemist, waarop Ruben Vergaert van ver raak trof.”

Nieuwkomer

Meteen was de eerste titel van Floriant Merelbeke een feit. Kevin De Waele legt uit waar de oorsprong van het succes ligt. “Het klopt dat de Antwerpse ploegen steeds dominant zijn geweest, maar ook in de andere provincies zijn er degelijke ploegen. Het is echter niet eenvoudig om ploegen die al honderd jaar bestaan, van de troon te stoten. Floriant speelt vier jaar in eerste nationale en moest aanvankelijk tegen de degradatie strijden. De voorbije twee campagnes werden gedwarsboomd door corona. Nu hebben we kunnen aantonen dat we grote stappen voorwaarts hebben kunnen zetten. Vooreerst is er uiteraard veel kwaliteit in de groep. Daarnaast is er de hogere trainingsintensiteit. Die heeft nu gerendeerd. Vijf spelers werden intussen geselecteerd voor de Belgian Diamonds. Die gaan deze zomer aan de slag op de World Games in het Amerikaanse Birmingham. Naar volgend seizoen toe zal onze kern grotendeels behouden blijven. Enkel Sharia Driesen overweegt te stoppen of elders te spelen na de World Games. We vullen de kern aan met een talent uit de U19.”