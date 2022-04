Coach Jordy Van Haver en Sint-Niklase Condors spelen zaterdag laatste competitiematch: “Het seizoen mooi afsluiten”

Sint-Niklase Condors had net een zegereeks van drie in eigen huis neergezet. Blankenberge, Houtem en Waregem B werden met een nederlaag op zak huiswaarts gestuurd. In het Sint-Janscollege liep het dinsdagavond fout af, maar coach Van Haver kon alweer niet over al zijn manschappen beschikken.

“Het verhaal van het hele seizoen”, zucht de geplaagde coach. “We hebben een mindere periode gehad in maart en april. Blessures, werk, weekendje weg, ziekte: het was altijd wat. Als speler is het dan ook moeilijk om in het ritme te raken. We moesten vaak met de B-ploeg trainen om aan tien spelers te raken op training.”

Geen excuses

Tot overmaat van ramp werden de uitslagen van Zwevezele wegens algemeen forfait uit de tabellen geschrapt. Sint-Niklase Condors won zijn twee duels tegen de West-Vlamingen. “We zoeken geen excuses”, wuift Van Haver het punt weg. “Het was niet altijd even makkelijk, maar tweede landelijke heeft een heel brede subtop. Brugge en Ieper staken erbovenuit. Als wij voltallig hadden gestaan, hadden we sowieso meer gewonnen.”

In een seizoen waar geen stijgers of dalers zijn. “Zo bekijk ik het niet. Als sportman wil je alles winnen”, zegt Van Haver krachtig. “Het is geen verloren seizoen. Ik ben blij dat we alle wedstrijden konden spelen. Iedereen blijft volgend seizoen en dat zorgt voor continuïteit.”

Jong talent

Condors trok Bruno Baert aan van reeksgenoot Baasrode. “Hij vervangt de gestopte Robin Collewaert op de 4/5 en zorgt voor meer rotatiemogelijkheden”, weet Van Haver. “Daarbij komen nog enkele jonge gasten van Falco Gent en WEB. Dat zorgt voor doorstroming vanuit de B-ploeg naar het fanion en voor een goede mix van verschillende leeftijden.”

Rest nog één match op Houtem. “Ik wil het seizoen op een mooie manier afsluiten. We hadden ons herpakt, dus laat ons winnen op Houtem en dan mogen we zeker niet ontevreden terugkijken”, besluit de Wase oefenmeester.

