Coach Jonas De Roeck loodst KVC Westerlo naar stuntzege op Jan Breydel: “Gevoetbald naar onze eigen kwaliteiten”

Westerlo kreunde in de eerste helft nochtans een tijdlang onder de Brugse druk, maar de geel-blauwe defensie plooide niet en ook Sinan Bolat liet zich opmerken met een paar prima reddingen. “We wisten dat Brugge fel ging starten”, maakte coach Jonas De Roeck achteraf de analyse. “Door een paar foute beslissingen hebben we het onszelf op bepaalde momenten ook wel moeilijk gemaakt, maar we zijn er goed doorheen gekomen en zo zijn we gaandeweg in de match gegroeid. Of er bij Brugge misschien wat sprake was van onderschatting? Nee, dat denk ik zeker niet. Carl Hoefkens bracht nu wel een aantal nieuwe spelers in de ploeg, maar hun manier van spelen bleef hetzelfde en wij hebben daar goed op geanticipeerd.”