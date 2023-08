Coach Jonas De Roeck (KVC Westerlo) voor de komst van AA Gent: “Goeie test om te zien hoe ver we staan”

voetbal challenger pro league Jo Christi­aens (Lierse) klaar voor volgende stap in trainers­car­riè­re: “Er is gekozen voor de toekomst, niet voor grote naam”

Hoever staat Lierse ? Die vraag leggen we met veel interesse aan Jo Christiaens voor. De opvolger van Tom Van Imschoot staat voor een pittige uitdaging. Bevestigen of beter doen is vlugger uitgesproken dan gedaan. De laatste rechte lijn naar de competitiestart is ingezet. Lierse oefent nog twee keer.