Coach Jonas De Roeck houdt dubbel gevoel over aan 2-1-nederlaag in Gent: “Iets te weinig gebracht”

Jonas De Roeck startte op papier met een 3-5-2-opstelling, maar dat veranderde na de 0-1 soms iets te vaak in een vijfmansdefensie.

“Ik zit met een dubbel gevoel”, gaf de coach na afloop toe. “Het verschil tussen wat we in de eerste helft en na de rust op de mat brachten, was groot. We wisten dat Gent veel beweging heeft en graag de diepte zoekt, vandaar de keuze om centraal wat meer stabiliteit in te bouwen. Na die vroege goal hebben we echter iets te weinig gebracht. Niet dat we slecht stonden te verdedigen, want we hebben nauwelijks iets weggegeven. Het was eerder een mentale kwestie. In plaats van durf te tonen, zijn we achteruit gekropen en dat strookt niet met onze filosofie en onze kwaliteiten.”

Positieve reactie

Zo ging Westerlo uiteindelijk nog met een 2-1-achterstand de rust in. “Twee stilstaande fases”, stelde ook De Roeck vast. “Eerst op corner en dan een strafschop. Licht gefloten misschien, maar goed. Het was nu eenmaal een handsbal. Ik vind dat mijn team in de tweede helft een positieve reactie getoond heeft. We wisten ook wel dat we geen vier open kansen meer zouden krijgen, maar die paar mogelijkheden die er kwamen, hadden we inderdaad beter moeten benutten.”

“We hebben bij momenten getoond dat we de evenknie waren van AA Gent”, was de conclusie. “Vooral na de rust hebben we laten zien wat we in onze mars hebben. Bij balverlies zat het goed, maar eens in balbezit hadden we er beter moeten uitkomen. Met een beetje meer geloof in eigen kunnen, had er zeker meer ingezeten, maar nu blijven we achter met een negatief resultaat.”

Vetokele scoort

Door de blessures van Erdon Daci en Lyle Foster kreeg Igor Vetokele in Gent nog eens zijn kans. De spits wist al vroeg in de match een Gents foutje af te straffen. “Het deed nog eens deugd”, aldus Vetokele. “Jammer genoeg heeft het niets opgeleverd. Dat is nu eenmaal het verschil met vorig seizoen in 1B. Hier worden matchen vaak beslist op details. Daar zullen we als ploeg nog moeten in groeien.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League