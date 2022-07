Coach Jonas De Roeck en KVC Westerlo vertrekken met een goed gevoel op stage na twee gewonnen oefenduels: “We moeten nog stappen zetten, maar ik ben tevreden”

Na City Pirates (11-0) en AA Gent (6-2) stonden er zaterdag twee oefenwedstrijden op het programma voor KVC Westerlo. ‘s Middags werd het een rustige 2-0-zege tegen Patro Maasmechelen. In de vooravond werd de Israëlische topclub Maccabi Tel Aviv met 2-1 opzij gezet. De Kemphanen blijven in de voorbereidingsfase voorlopig dus nog ongeslagen .

Eersteklasser Patro Maasmechelen voetbalde goed mee en creëerde een paar kansen, maar na een half uur spelen wist Erdon Daci de score te openen met een stevige pegel, waarna Westerlo de partij rustig onder controle hield. Na een mooi opgezette aanval via een paar tussenstations had Jan Bernat in minuut 67 de 2-0 maar binnen te tikken.

De 2-1 winst tegen Maccabi Tel Aviv, dat binnenkort zijn intrede doet in de Conference League, kwam iets moeizamer tot stand. Coach De Roeck bracht elf nieuwe namen aan de aftrap en het waren ook nu weer de bezoekers die in de eerste twintig minuten het initiatief namen, maar dan wist Westerlo het evenwicht te herstellen. Nadat doelman Perez eerst nog een own goal wist te vermijden, krulde Thomas Van den Keybus het leer vanop ruim twintig meter fraai in de verste bovenhoek (1-0).

Iets na het uur wist een alweer erg gretige Tuur Dierckx een verloren bal te heroveren, waarna Kyan Vaesen zijn assist laag in de hoek devieerde: 2-0. Een bijwijlen potig Maccabi reageerde, maar een attente Van Langendonck wist tot twee keer toe de aansluitingstreffer uit zijn doel te houden. Op het einde moest hij zich toch nog gewonnen geven op strafschop.

Tijd nuttig besteden

“Ik ben tevreden”, klonk het achteraf bij trainer Jonas De Roeck. “We moeten nog stappen zetten, maar ik begin stilaan terug dezelfde inzet en ingesteldheid van vorig seizoen te zien. De jongens pikken de dingen goed op en er wordt zelf naar oplossingen gezocht op het veld. Maccabi is een heel goeie ploeg, met die typische Israëlische mentaliteit: tactiek, snelheid én kracht. Daar hou ik wel van. In het begin van de match hadden we het moeilijk, maar mijn team wist zich aan te passen. Dat is positief. Ook de nieuwkomers geven een gretige indruk. Zij hebben nog even tijd nodig om onze manier van werken te leren kennen, maar dat dat komt zeker wel in orde.”

KVC Westerlo vertrekt maandag op stage naar sportcentrum Papendal in Nederland. Over drie weken komt Cercle Brugge over de vloer in het Kuipje. “Het gaat inderdaad snel”, beseft De Roeck. “Maar goed, dat wisten we op voorhand, dus we zijn er op voorbereid. We gaan de tijd die we hebben nog nuttig besteden, zodat we fysiek op punt staan tegen de start van de competitie.” Rubin Seigers (adductoren) en Sinan Bolat (rust) bleven aan de kant.

KVC Westerlo tegen Patro: Gillekens, Seydoux (75’ Saka), Lloci, Neustädter, Mabea (66’ Chikli), Yow (46’ Reynolds), Fixelles (46’ Paulet), Van Eenoo, Bernat, Daci (65’ Mossi), Foster (75’ Gouré).

Doelpunten: 28' Bernat (1-0), 67' Bernat (2-0).

KVC Westerlo tegen Maccabi: Van Langendonck, Jordanov (83’ Saka), N’Diaye (76’ Chikhi), Perdichizzi, De Cuyper, Dierckx (68’ Daci), Güçtekin (76’ Paulet), Keita, Van den Keybus, Vetokele (68’ Gouré), Vaesen.

Doelpunten: 34’ Van den Keybus (1-0), 64’ Vaesen (2-0), 83’ Niddam (2-1, op strafschop).