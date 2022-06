Coach Jonas De Roeck en KVC Westerlo trappen het avontuur in eerste klasse op gang: “Samen voortbouwen aan een mooi project”

Relaxed. Dat was zowat de beste manier om de sfeer in het zonnige oefencomplex naast het Westelse Kuipje te omschrijven. De Kemphanen verkeren in een goede luim en zijn duidelijk vastberaden om volgend seizoen een goed figuur te slaan in de Jupiler Pro League.

“Die eerste training is toch altijd een moment om naar uit te kijken”, beaamt De Roeck. “De spelers hebben na het kampioenschap in totaal vijf weken verlof gehad, maar we hebben dat opgesplitst in twee periodes. Dat was een bewuste keuze, want anders zou de overgangsperiode misschien wel wat te groot geweest zijn. We willen de groep zowel fysiek als mentaal zo goed mogelijk begeleiden richting competitiestart.”

Zorgt de stap naar eerste klasse voor een andere insteek qua voorbereiding?

“Nee, ik zie geen enkele reden om onze aanpak te veranderen”, klinkt het vastberaden. “Het enige verschil is misschien dat ik hier een jaar geleden als nieuwe coach voor de groep stond. Dat was toen voor iedereen een beetje aanpassen, maar intussen weten we allemaal hoe er gewerkt wordt. Dat is een voordeel. Al moet ik er toch ook wel bij zeggen dat er bij de start van het nieuwe seizoen een soort van ‘refresh’ gedaan wordt. Iedereen begint opnieuw vanaf nul en zal moeten bewijzen dat hij zijn plaats in het elftal waard is.”

Positieve flow

Op een paar afwezigen na was iedereen van de huidige kern aanwezig op de eerste training. Nick Gillekens trainde onlangs al mee, dus uiteindelijk was toptransfer Sinan Bolat de enige van de twee aanwinsten die zaterdag voor het eerst op het oefenveld stond. Voorlopig dus slechts twee doelmannen als nieuwkomers. Al zal daar de komende weken ongetwijfeld nog wel verandering in komen.

“Als coach heb je natuurlijk graag een vaste kern om aan het seizoen te beginnen”, geeft De Roeck toe. “Maar in het huidige voetbal moeten we flexibel zijn. Binnen een dikke maand kan mijn groep er inderdaad heel anders uitzien. Dat is de realiteit. Op welke posities we nog versterking zoeken? Dat houden we binnenskamers. (knipoogt) Eén van de belangrijkste factoren hier in Westerlo is nog altijd de groepsdynamiek. Iedereen weet waaraan en waaraf en er hangt een goeie sfeer. Zowel op als naast het veld. Er ligt hier intussen al een stevige basis. Daar gaan we voort op bouwen. We zitten in een positieve flow en die gaan we proberen mee te nemen naar 1A.”

“Over mijn contractverlenging tot 2025?”, besluit De Roeck. “Dat is een mooi teken van respect en wederzijds vertrouwen. KVC Westerlo is aan een mooi project bezig en ik wil daar heel graag aan meewerken.”

Fernand Gouré (ziek), Mathias Fixelles en Kouya Mabea (lichte blessures) ontbraken op de eerste training. Lyle Foster en Edisson Jordanov hebben nog interlandverplichtingen en sluiten binnenkort weer aan. Tuur Dierckx, die midden oktober vorig jaar zijn voorste kruisband scheurde, traint intussen weer volop mee. En ook Kader Keita is terug in Westerlo na zijn uitleenbeurt aan het Franse FC Sion.