Coach Joannes Lozie met Balti Spurs in bekerderby tegen Marke-Webis: “Goeie test voor de underdog”

In acht dagen twee interessante duels voor Balti Spurs Kortrijk! Zondag zakt Marke-Webis naar de Langemunte af. Een derby in de West-Vlaamse beker voor ploegen uit de nationale afdelingen. Zaterdag 11 februari wacht bij Knack Roeselare B een topper in tweede nationale A.

“Volgende week zaterdag is het een hele belangrijke wedstrijd”, benadrukt coach Joannes Lozie die in oktober overnam van Wim Vande Ryse. “We zijn een beetje verplicht om in Roeselare te gaan winnen. Om in het spoor van Vamos Stekene te blijven. Een kleine nederlaag kan ook, maar met die partij zijn we deze week nog niet bezig. Enkel met de match tegen Marke-Webis. Dat wordt een goeie test. Wat zijn we tegen een ploeg uit de top van eerste nationale waard? Hoe ver staan we in onze ontwikkeling?”

Tien zeges op rij

In eerste nationale doet Marke-Webis het uitstekend. Het team van coach Luc Engelschenschilt staat tweede en is nog de enige ploeg die leider Hellvoc in het vizier houdt. De Wevelgemnaars wonnen in de competitie tien matchen op rij en gaven in die periode slechts vier sets prijs. Een reeks lager zit Balti Spurs aan zeven overwinningen na elkaar. Ook de Kortrijkzanen spelen met vertrouwen.

“Zondagavond beginnen we als underdog”, gaat Lozie verder. “We staan compleet en proberen zo goed mogelijk te presteren. Mijn huiswerk heb ik al gemaakt. Marke-Webis heeft een hele sterke opslag. Voor ons is deze bekermatch een goeie repetitie voor de belangrijke competitiewedstrijd een week later.”

Systeem remt af

Knack Roeselare B en Balti Spurs staan in tweede nationale A tweede op twee punten van leider Vamos. Met dat verschil dat Roeselare één match minder speelde en dus virtueel aan de leiding staat. De Kortrijkse Spurs hebben ambitie om te promoveren. Coach Lozie vreest dat dit door het systeem heel moeilijk wordt.

“Er gaat altijd maar één ploeg over en dat is de kampioen”, verduidelijkt hij. “Als een extra plaats moet worden ingevuld krijgt de daler uit eerste nationale voorrang. Door dit systeem worden clubs als Vamos, Oudenaarde, Knack B, Doornik en wij wat geremd. Ik suggereerde al om reeksen van acht ploegen te maken en na veertien matchen de onderste vier van eerste nationale een eindronde te laten spelen tegen de top vier uit tweede. Deze competitie willen we in de top drie afsluiten. We spelen nog vier keer thuis, maar hebben met Roeselare en Vamos ook nog twee lastige verplaatsingen.”