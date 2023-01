Coach Jo Christiaens (KSK Heist): “Deze groep verdient alle krediet”

“Jammer dat we die 3-0 niet hebben gemaakt, want daar hebben we zeker de kansen toe gehad”, was de mening van Mathieu Troonbeeckx. “Nu maakt Zaânan dat werelddoelpunt (een streep los in de winkelhaak, red.) en geloofde Antwerp natuurlijk in een goed resultaat. Die vrije trap waaruit hun tweede doelpunt valt, was goed aangesneden, maar daar hebben we té laks op verdedigd. Lausberg kwam vrij inlopen en kon de bal via de paal in doel deviëren. En zo gooien we twee punten te grabbel. De match had al lang ‘dood’ moeten zijn. Jammer natuurlijk, want het zadelt ons op met een wrang gevoel.”