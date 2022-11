Coach Jean-Marc Jaumin ziet gehavend Brussels onderuitgaan bij Antwerp Giants: “We halen momenteel geen vijftig procent rendement”

Basketbal BNXT LeagueBrussels blijft in de hoek zitten, waar de klappen vallen en daar heeft het sportieve aspect weinig mee te maken. Talrijke (en nieuwe) blessures blijven de plannen van de club dwarsbomen. Op Antwerp Giants kon de ploeg nooit een vuist te maken. Het mondde finaal uit in een duidelijke 89-55-nederlaag.

Slechts enkele minuten kon Brussels in het spoor van de thuisploeg blijven. Na het eerste quarter (24-16) stond er al een eerste kloof op het bord. Bij de rust was de Antwerpse bonus al opgelopen tot 48-28. Met een twintiger verschil leek de match toen al gespeeld. In de tweede helft konden de Giants – mede door een sterke Thijs De Ridder – de marge verder uitdiepen. Uiteindelijk werd het een dikke dertiger verschil. Bij Antwerp Giants debuteerde overigens Desonta Bradford. De Amerikaan kwam in het seizoen 2019-’20 nog uit voor Brussels.

Blessures

Het liedje klinkt stilaan afgezaagd, maar coach Jean-Marc heeft echt wel een punt, wanneer hij verwijst naar de vele blessures die Brussels blijven teisteren. “Ik wil coach Skelin en zijn spelers feliciteren voor hun overwinning. Het is knap hoe mijn collega in enkele dagen tijd twee nieuwkomers kon inpassen. Ik heb die luxe niet. Iedereen kent de situatie stilaan, waar we doorheen moeten. De voorbije dagen hebben we nauwelijks deftig kunnen trainen door de talrijke afwezigen. We hebben vooral gesproken. We halen momenteel geen vijftig procent rendement. Zylka heeft bijvoorbeeld gespeeld. Onze Duitser stond er echt op om op het terrein te staan, maar matchfit is hij nog niet. Pipiras en Ekamba blijven out. Daar kwam nu ook nog eens Domegoj Proleta. Onze Kroatische centerspeler liep een bacteriële infectie op aan de longen.”

Geen excuses

Jean-Marc Jaumin is er de man niet naar om excuses in te roepen. “We hebben geprobeerd om chaos in het spel van de Giants te krijgen. Dat lukte niet echt. We hadden te weinig rotatiemogelijkheden. Inside was er een probleem. Spelers moesten ook aantreden op ongebruikelijke posities. Hazard speelde noodgedwongen op positie vier. Ik kijk uit naar de maandagtraining. Hopelijk kan ik dan toch wat meer spelers begroeten.”