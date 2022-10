Coach Jan Van Huffel: “We mogen zaterdag de Supercup spelen omdat we dat verdiend hebben”

In de hoogste volleybalreeks bij de mannen begint de competitie officieel volgende week. Dit weekend rolt de splinternieuwe ‘Lotto Volley League’ een mooie, rode loper uit voor de bekerwinnaar van vorig jaar Caruur Gent en de huidige landskampioen Knack Roeselare. De Supercup wordt zaterdagavond in de Tomabelhal georganiseerd. Een prestigeduel waar verder weinig aan vast hangt. Maar het is wel iets om naar uit te kijken.

Trainer-coach Jan Van Huffel kreeg tijdens het tussenseizoen een verwittiging in verband met zijn gezondheid, maar hij werd deze week opnieuw topfit verklaard. “De Supercup is niet te vergelijken met de échte Belgische beker”, laat de coach van Caruur Gent weten. “Als teamgegeven is dit wel een interessante en speciale wedstrijd. We mogen de Supercup spelen omdat we dat verdiend hebben. Deze datum is door beide clubs afgesproken. Zo’n extra confrontatie ergens in november organiseren, is zinloos. De kalender is reeds overvol. Dit is een perfect moment.”

Grotere spelerskern

“We hebben onze inspanningen tijdens de voorbereiding niet aangepast aan deze match van zaterdag”, verklaart coach Van Huffel. “We zijn immers in volle opbouw naar het nieuwe seizoen. Dit is een extraatje. Het is nog vroeg en we hebben momenteel toch een paar spelers met kleine kwaaltjes in ons team. De nieuwe aanwinsten hebben tijdens de oefenwedstrijden getoond dat zij heel wat in hun mars hebben. We kunnen op dit moment hun meerwaarde nog niet helemaal beoordelen. In de tweede helft van het seizoen zullen we pas evalueren hoe groot hun impact op de groep is.”

“Het grote voordeel tegenover vorig jaar is dat we nu met een voltallige kern van 12 spelers kunnen werken”, klinkt de Gentse coach tevreden. “Dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de trainingen. Spelers prikkelen mekaar, want de concurrentie is groter geworden. Een onbeschikbaarheid van een speler kan ook beter opgevangen worden. Je kan niet top zijn van oktober tot in april. We groeien stelselmatig. Door de nieuwe competitieformule starten we met veel motivatie en ambitie om opnieuw een Europees ticket te veroveren.”