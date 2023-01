Coach Jan Van Huffel (Caruur Gent): “Duel met Knack Roeselare erg waardevol als aanloop naar de play-offs”

VolleybalDe eerste twee ploegen zijn gekend in de ‘Lotto Volley League’ bij de mannen. Knack Roeselare en Greenyard Maaseik prijken helemaal bovenaan. Beide Belgische topteams zijn op Europese koers en ontmoeten elkaar binnenkort in de CEV Cup. Maar in de Belgische competitie volgt achter dit sterke tweetal een mooi groepje met drie teams die erg dicht bij elkaar staan.

De rangschikking lijkt wel een opsomming van klaslokalen in een schoolgebouw: 3a, 3b, 3c. Vrij vertaald in de ‘Lotto League’: Volley Haasrode-Leuven, Caruur Gent en Decospan Menen. Ze vechten allemaal voor de meest gunstige startpositie in de play-offs. “Daarom was de ontmoeting van vorige zaterdag tegen Knack Roeselare erg waardevol”, merkt coach Jan Vanhuffel op. Het Caruur-team pakte een set tegen de landskampioenen en in de slotset stonden de Gentenaars erg dicht bij een tiebreak.

Gretigheid

“We kennen de sterkte van Roeselare”, weet Jan Van Huffel. “Natuurlijk zorgt een krachtmeting tegen een topteam zoals Knack voor veel motivatie. Dan wil je goed presteren. In het achterhoofd besef je dat de volgende wedstrijden nog belangrijker zijn en daarom ben ik blij dat we flink weerwerk geboden hebben. Abdel-Aziz Doumbia, Hugo Fisher en Kobe Brems werken nu al een heel jaar hard op de trainingen. Zij verdienden een kans om te starten en deden dat erg goed. Wanneer ik vervolgens in de slotset Tobias Kjær en Jente De Vries in het team drop en zij scoren dan aan meer dan 80 procent, dan wordt vooral de geweldige gretigheid van mijn team duidelijk. Ook kapitein Tim Degruyter deed zijn duit in het zakje. We zijn opnieuw naar onze beste vorm aan het groeien. We willen een goede aanloop nemen naar de play-offs. Want dan moeten we er staan.”

“Ik heb veel positieve punten gezien”, vervolgt de coach van Caruur Gent. “In aanvallend opzicht hebben we twee sterke sets gespeeld, met een hoog rendement. Abdel Aziz Doumbia had vorig jaar een schouder ontwricht. Hij had tijd nodig om dat te verwerken, maar na nieuwjaar toont hij regelmatig wat hij in zijn mars heeft. Het gaat de goede richting uit. We willen dat tijdens de volgende weken bevestigen.”