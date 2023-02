Coach Jan Schoefs (Belisia): “Op bepaalde momenten zit het dan ook nog eens tegen”

Werd Belisia daar de gelijkmaker én puntenwinst onthouden ? Mogelijk, maar er is ook iets te vinden voor de toelichting van de scheidsrechter. Claes, wars van enige hulp van de VAR, moest in een fractie van een seconde beslissen. Dat hij daarop meteen naar de zijlijn spurtte om bij coach Jan Schoefs zijn beslissing te verduidelijken, toont het respect dat beide partijen voor mekaar hebben. “Ik ben niet de man om de leiding te bekritiseren”, aldus Schoefs. “Ik duid mijn spelers er altijd op, dat een scheidsrechter altijd het laatste woord heeft. Het heeft dan ook geen zin om daar verder over te mekkeren. Marnic Claes heeft zijn respect getoond om bewuste fase meteen toe te lichten en zat er zelf verveeld mee, dat hij eerst fout zat”, komt Schoefs op die vervelende fase terug.

Kop op en snel herstellen

“Wat me meer stoort, is dat we de goede mogelijkheden die we kregen, niet konden benutten. Een paar loepzuivere mogelijkheden, hebben we gewoon de das omgedaan. Daar moeten we de hand in eigen boezem durven steken. Al durf ik het nog wel eens zien, als we op het uur daadwerkelijk de gelijkmaker hadden aangetekend. Met nog twee verplaatsingen naar Lyra-Lierse en Hasselt deze week, zal het zaak worden om zo snel mogelijk van deze opdoffer te herstellen”, kijkt Jan Schoefs uit naar een reactie van zijn spelersgroep.