Coach Jan Schoefs (Belisia): “Niets mis met realistisch voetbal, toch ?”

“Het is niet direct aan mij om daar enig commentaar op te geven”, countert de huidige T1 meteen. “Of misschien net wel. Er werd veel gesproken en iedereen leek een beetje zijn mening te hebben, maar door meteen klare wijn te schenken had de club misschien onrust kunnen vermijden. Nu straalde dit af op trainersstaf en spelersgroep en zulks is nooit bevorderlijk. Ga er dan maar eens aanstaan, hé. We hebben de afgelopen dagen hard getraind en getracht de rangen te sluiten. Zagen we het even niet meer zitten, dan is dat menselijk, niet ? We beseffen maar al te best, dat we met z’n allen enkel maar gebaat zijn als we aan hetzelfde zeel trekken. Trouwens, als er iets is wat je de spelers in die periode niet kon verwijten, dan toch wel die enorme wil om er vol voor te gaan. Dat we dan op Bocholt een zo belangrijke driepunter boeken, doet zeker deugd.”