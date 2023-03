Coach Jan Schoefs (Belisia) na de 1-2-nederlaag tegen rode lantaarn U23 Beerschot: “Pijnlijk toch dit verlies”

Nochtans leek Belisia in het aanvangskwartier de partij onder controle te hebben. Wagemans zag een poging voorlangs gaan en Allegria besloot op de rug van een verdediger. Toch bleek dit onvoldoende om het jeugdig enthousiasme bij de bezoekers te temperen. De poging van De Kuyffer werd van de lijn gekeerd en er was een goede tussenkomst van doelman Cascio nodig om bezoeker Okyere op slag van rusten van een doelpunt te houden. “Hadden we in die aanvangsfase inderdaad langer hoge druk gezet, hadden we allicht wel ons doelpuntje meegepikt”, blikt Schoefs op die aanvangsfase terug. “Maar zoals ik al aangaf, uiteindelijk mogen we blij zijn dat het bij de rust nog steeds 0-0 was. Na de kampwisseling zijn we gelijk gaan drukken. Alleen net op dat moment worden we wel koud in de rug gepakt en weet je gelijk dat het nog wat moeilijker wordt. Veel hebben we nochtans in die tweede helft niet meer weggegeven. We hebben Beerschot met de rug tegen het eigen doel geplakt, maar die gasten hebben zich sterk verweerd. Bij ons zag ik toch iets teveel foute keuzes en God wat waren onze voorzetten toch slecht. Net niet zou ik zeggen, maar is dat intussen ook niet het verhaal van ons seizoen? Als je claimt dat je hogere ambities hebt, is een berg goede wil uiteindelijk niet genoeg”, fileert Jan Schoefs voor ons de wedstrijd.