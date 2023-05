Coach Jan Schoefs (Belisia) blikt terug op de 0-1-nederlaag tegen Hades: “Alles staat of valt bij het benutten van kansen”

Voetbal tweede nationale b Ly­ra-Lier­se laat zich ringeloren bij Racing Mechelen: “Het was niet goed genoeg om hier punten te pakken”

Lyra-Lierse heeft zichzelf de das omgedaan in de titel- en promotiestrijd. De 2-0-nederlaag van afgelopen weekend, uit bij Racing Mechelen, is er één met verstrekkende gevolgen. De titelstrijd lijkt, wat de Pallieters betreft, definitief gestreden, en ook de directe promotie kan Lyra-Lierse nu wel op z’n buik schrijven. Rest nog de eindronde, maar het is niet zeker of die wel wordt gehaald.