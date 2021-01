Coach Jan Callewaert keert met Basket Namur Capitale terug naar Waregem: “Wat Waregem doet is fantastisch”

Zaterdagavond geeft Basket Waregem in Top Division Women Basket Namur Capitale partij. De Waalse ploeg heeft niet alleen met Hanne Mestdagh een West-Vlaams tintje. Namur wordt gecoacht door Jan Callewaert, in het verleden aan de slag bij Waregem als trainer.

Coach Jan Callewaert komt met Basket Namur Capitale op bezoek bij Basket Waregem, een duel dat hem een zekere nostalgie bezorgt. “Ik hou alleen maar goede herinneringen over aan Waregem”, blikt coach Callewaert op zijn periode in West-Vlaanderen terug. “Dit waren mijn eerste stappen als headcoach in Waregem en ik heb dankzij twee fantastische ploegen meteen twee bekerfinales en play-offs mogen meemaken, waarvoor eeuwige dankbaarheid.”

Coach Callewaert volgde toen basketbalmonument Marc Foucart op. “Het was voor mij ook een enorme eer om een grote meneer als Marc Foucart te mogen opvolgen, een mentor en een pracht van een mens. Het was ook leuk om met Hilde D’hondt samen te werken, zowat de meest ervaren assistent in België in het damesbasketbal.”

Niet op voorhand gewonnen

Waregem is sinds dit seizoen terug op het hoogste niveau. Iets wat Callewaert een plezier doet. “Wat Waregem doet is fantastisch voor hun jeugd en ze moeten daar met volle teugen van genieten en ervaring opdoen. Ik heb alle respect, want dit is voor mij helemaal geen zwakke ploeg, maar gewoon een onervaren ploeg met heel wat talent en een super enthousiasme. Een ploeg die zeker zal verrassen en heel veel bijleren. Natuurlijk past dit in de competitie. Dit zouden meer clubs moeten doen.”

Namur verloor tot nu toe enkel nog maar van Castors Braine. Een zege pakken in Waregem is dan ook een absolute must voor coach Callewaert. “Ik ga er nooit van uit dat we op voorhand gewonnen zijn, dit is een verkeerde manier van denken. Ik vind dat we moeten winnen, dat is zeker, dat zijn we aan onszelf verplicht, maar ik heb de enorme vooruitgang van Waregems eerste helft tegen Kangoeroes Mechelen gezien. Ze deden daar een schitterende job. Als je basketbal speelt moet je voor mij voor elk duel even opgeladen zijn, zeker als je een identiteit wil hebben binnen je ploeg”, besluit Callewaert.