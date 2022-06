Coach Ivica Skelin was een week in Antwerpen: “Als coach Van Giants weet je dat je aan de top moet meedraaien”

Ivica Skelin (48j), de nieuwe coach van Telenet Giants Antwerp, was deze week in Antwerpen om het volgende seizoen voor te bereiden. Na een desastreus seizoen krijgt de Kroaat, die een tweejarig contract tekende, de delicate taak om Antwerp Giants weer te doen aansluiten bij de top.

“Het was een drukke week”, zegt Ivica Skelin. “Er waren gesprekken met het bestuur en de spelers. Er waren verschillende meetings en vergaderingen. En er zijn belangrijke beslissingen genomen. Deze zullen de komende dagen en weken worden meegedeeld.”

“We hebben onder meer gesproken over Europees basket en de coachinstaf. Ik ga daar geen uitspraken over doen. Het bestuur zal daar verder over communiceren.”

Je was reeds vroeger aan de slag in België.

“In het verleden was ik al tien jaar actief in België. Bij Pepinster, Leuven en als assistent bij Charleroi. Er waren vroeger reeds contacten geweest met Giants maar die waren nooit concreet. Deze keer kwamen we wel tot een akkoord.”

Krijgt de ploeg stilaan vorm ?

“Het Belgisch deel van de kern is ingevuld: Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Seppe D’Espallier, Thijs De Ridder en Quinten Smout. Dit vijftal zal aangevuld worden met vijf buitenlanders. Drie spelers voor op de spelverdeler en forward, twee inside-spelers. Dat maakt een kern van tien spelers. De overige twee plaatsen worden ingevuld door jeugdspelers.”

“Als er geen geblesseerden zijn is een kern van tien spelers voldoende. Alle spelers kunnen dan voldoende speeltijd krijgen. Ook bij mijn vorige ploegen werkte ik meestal met een kern van negen tot tien spelers. Meer is niet nodig. Een grotere kern leidt enkel tot ontevreden spelers.”

Hoe wil je uw ploeg laten spelen ? Met welke identiteit ?

“Ik wil een ploeg die agressief basketbal speelt. Met veel intensiteit en energie. Die zijn defensieve taken uitvoert. Die het elke tegenstander lastig maakt. Ik denk dat de fans de voorkeur geven aan een ploeg die alles geeft op het terrein.”

Heeft het bestuur de verwachtingen duidelijk gemaakt ?

“Als coach van Antwerp Giants weet je dat je aan de top moet meedraaien. Oostende domineert al een tiental jaar de competitie. Antwerp Giants zal altijd de rol van uitdager opnemen. Makkelijk zal dat niet zijn.”

Had jij bepaalde voorwaarden ?

“Ik ben geen coach die ultimatums stelt. Ik heb gevraagd of er een budget beschikbaar is om een competitieve ploeg samen te stellen. En dat is er. Belangrijk is ook de accommodatie waarin we moeten trainen. Het trainingscentrum is uniek. Het geeft de club aanzien en draagt bij aan het imago.”

Wanneer start de voorbereiding ?

“De voorbereiding start op 15 augustus. De eerste week leggen de spelers de medische testen af. De oefenwedstrijden liggen zo goed als vast. We spelen onder meer tegen Groningen. Begin september spelen we een toernooi in Frankrijk. Er moeten nog enkele wedstrijden bevestigd worden. De competitie begint in het eerste weekend van oktober.”