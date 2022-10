Coach Ignace Claes en Fixit Kalmthout maatje of twee te klein tegen VC Oudegem: “Het aantal trainingsuren maakt het verschil”

Riet buigt, maar breekt niet

“Het is toch een indrukwekkend verschil, hoor”, moest trainer-coach Ignace Claes toegeven. “De snelheid, de kracht en de efficiëntie van Oudegem ligt gewoonweg hoger. De variatie met hun hoofdaanvalster Nikita De Paepe - dan vanuit midachter, vervolgens vanuit rechtsachter, gecombineerd met hun middenaanval - daar zijn wij nog niet aan toe. Ik weet zeker dat we er elke week voor zullen knokken en dan zien we wel waar we eindigen. Elke wedstrijd volhouden en blijven geloven in de kansen. Natuurlijk wordt dat niet evident. Maar ik ben ervan overtuigd dat er wel eens een overwinning zal aankomen. Ik besef tegelijkertijd dat er dit seizoen misschien wel eens een draak van een wedstrijd zal tussen zitten. Het is gewoon realiteit dat de kloof van drie trainingen in onze club tegenover twintig trainingsuren per week - bijvoorbeeld bij Oudegem - altijd zal bestaan. Het aantal trainingen maakt het verschil.”