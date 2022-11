Coach Idner Martins (Lindemans Aalst) na verlies in derby tegen Gent: “Er ging heel veel verkeerd”

Niet Lindemans Aalst, maar wel Caruur Gent is momenteel de beste volleybalploeg van Oost-Vlaanderen. Het team van coach Jan Van Huffel toonde in de derby dat het terecht op de (virtuele) eerste plaats staat en won verdiend met 1-3 (20-25, 26-24, 19-25 en 20-25).

Lindemans Aalst had woensdagavond op bezoek bij het Israëlische Kfar Saba (1-3) een goede uitgangspositie verworven voor de terugwedstrijd van de zestiende finale in de Challenge Cup. De Schotte-boys wilden zich ook in de derby tegen Gent tonen, maar konden nog steeds geen beroep doen op zijn geblesseerden: libero Max Petersson en middenman Hélio Sanches. De tien overgebleven kernspelers waren niet opgewassen tegen een enthousiast Gent dat momenteel vertrouwen in overvloed heeft. Uiteindelijk kon Aalst enkel de tweede set winnen, ook al moest het daarvoor een setbal wegwerken. We vroegen aan coach Idner Martins wat er precies fout liep. “We speelden een verschrikkelijke wedstrijd. Er gingen heel veel zaken mis”, legt de Portugees de vinger op de wonde. “We wisten wat de tegenstander zou doen en wisten ook hoe we daarmee zouden omgaan, maar slaagden er niet in om dat op het terrein te tonen. Dat is de prijs die we betalen met deze jonge ploeg. In veel situaties doen we het goed, maar dan van het ene moment op het andere gaat er niets meer. Dat werkt verlammend voor het team. In zulke fases vechten we eerder tegen onszelf dan tegen onze opponent.”

“Dat we veel opslagmissers lieten optekenen? Dat klopt, maar dat was langs beide kanten zo (18 versus 17, red.). Het ligt hem eerder aan het niet benutten van de kansen. We kregen zoveel kansen om vrij eenvoudig te scoren, maar konden ze veel te vaak niet afmaken. Dat we Hélio en Petersson missen, is uiteraard een aderlating. Alleen al op training is dat moeilijk op te vangen. Voor Sanches (knieblessure opgelopen in de uitmatch tegen Haasrode Leuven, red.) lukt het al om te spelen om zachte ondergrond, we moeten nog even afwachten om hem op harde vloeren in te zetten. Petersson liep een barst in twee ruggenwervels op. Dat zal nog even tijd nodig hebben om te genezen. Tot zo lang zullen we op de post van libero nog roteren. Tegen Kfar Saba speelde Leon Meier in het achterveld, tegen Gent was Seppe Baetens libero en de volgende wedstrijd kan het weer iemand anders zijn.”

Volledig scherm Een bedrukt gezicht bij Aalst-coach Idner Martins na de derde opeenvolgende competitienederlaag. © Foto Beckx/RV

Eerherstel tegen Kfar Saba en Achel

De komende week speelt Aalst twee wedstrijden: woensdag de Europese terugmatch thuis tegen Kfar Saba en zaterdag op bezoek bij rode lantaarn Achel. Na drie opeenvolgende competitienederlagen wordt gerekend op eerherstel. “De nederlaag tegen Gent komt hard aan, maar dat doet elk verlies. In de drie voorbije competitieduels (Haasrode Leuven, Maaseik en Gent, red.) hadden we het telkens in handen, maar benutten we onze kansen niet. We moeten naar onszelf kijken. Elke speler moet die oefening maken. Elke wedstrijd is voor ons een les. We moeten blijven verder werken en stappen blijven zetten. Ons kwalificeren ten nadele van Kfar Saba zou in principe geen probleem mogen zijn, maar net als de match tegen Achel ligt de sleutel bij onszelf.”