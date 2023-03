Coach Hans Cornelis (Lokeren-Temse) blijft voorzichtig in laatste rechte lijn naar de titel: “Twijfel kan zeer snel toeslaan”

voetbal eerste nationale Michiel Clyncke (Winkel Sport): “De derby’s tegen mijn ex-ploeg Mandel United blijven toch iets speciaal”

Zaterdagavond is het terug derbytime in eerste nationale. Het bijna tot degradatie veroordeelde FC Mandel United ontvangt om 20 uur in de Skyline Arena de buren van middenmoter Winkel Sport. Bij Winkel Sport vinden we alvast veel spelers met een verleden bij FC Mandel United terug.