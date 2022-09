Coach Hans Cornelis houdt voeten op de grond in aanloop naar competitiedebuut bij Lokeren-Temse: “Het is nog te vroeg om titelfavorieten aan te duiden”

Nog geen match verloren, bij vlagen herkenbaar, dominant voetbal en geplaatst voor de zestiende finales van de Croky Cup. Op papier mag Hans Cornelis niet klagen over z’n eerste weken aan sportieve roer van Lokeren-Temse. “Ik ben tevreden over de voorbereiding die mijn spelers hebben afgewerkt”, bevestigt Cornelis. “We zijn er meteen stevig ingevlogen, met vrijwel dagelijkse trainingen, omdat ik een spelsysteem in gedachten heb dat fysiek z’n tol eist. Dat was voor sommigen even aanpassen, maar de inzet en intensiteit van de jongens was fantastisch en ook de tactische aanpassingen liepen prima.”

Hoe belangrijk was het bekerparkoers daarin?

“Het altijd afwachten hoe de integratie van een resem nieuwkomers verloopt, dus dan is het leuk om in die wedstrijden - met amper drie jongens van vorig seizoen in de basis - al meteen cohesie te zien. Bovendien was het voor mij én voor de spelersgroep een doel om ons te kwalificaren voor de zestiende finales.”

Je sprak al ovet de integratie van de talrijke nieuwkomers. Hoe ga je als technische staff specifiek aan de slag om dat vlot te laten verlopen?

“Als nieuwe coach is dat altijd makkelijker - je hebt geen vooroordelen of band met jongens die er al zijn. Net daarom hebben we van bij de eerste training de nadruk gelegd op mijn tactische basisprincipes die ik er meteen heb ingeslepen. Dan mertke je vrij snel dat sommige jongens ervaring genoeg hebben om dat op te pikken. Je zag het niveau stelselmatig de hoogte in gaan. Dat is zeer belangrijk als nieuwe coach”

Wat zijn jouw tactische basisprcinpes? Met andere woorden: voor welk soort voetbal staat Hans Cornelis?

“Veel positiewissels en aanvallend moves, een snelle balbehandeling en vlotte balbehandeling. Mijn principe is simpel: als je één doelpunt meer maakt dan de tegenstander, win je. Da’s kort door de bocht en iederéén wil aanvallend voeballen, maar je weet dat velen ons beschouwen als titelfavoriet en achteruit zullen kruipen. Dan moeten wij in staat zijn om al voetballend, met veel beweging, openingen te creeëren.”

De stempel van titelfavoriet hebben jullie inderdaad te pakken. Voelen jullie die druk in de kleedkamer?

“Ach, de competitie is nog niet eens beginnen. Pas over tien wedstrijden kan je titelkandidaten beginnen aanduiden. Pech, blessure.. dat kan je allemaal nog niet inschatten. We willen zo hoog mogelijk eindigen, maar ik ga ons niet als favoriet bestempelen. Laat de anderen dat maar doen.”

Jullie openen de competitie op het veld van Merelbeke, geen gemakkelijke verplaatsing. Welke wedstrijd verwacht je daar te zien?

“Vergelijkbaar met de voorbije bekerwedstrijden, vermoed ik. Een vrij gesloten wedstrijd, niet makkelijk te ontwrichten - zij beseffen ook dat wij over veel voetballende kwaliteiten beschikken. Ik verwacht hen héél defensief en op de counter en stilstaande fases loerend. Wij moet daar een antwoord op vinden. Want zo’n eerste wedstrijd is héél belangrijk om een specifiek gevoel te creëren.”

Je hebt een resultaat nodig om jullie positieve flow door te trekken.

“Inderdaad. Die eerste competitiematch is speciaal, altijd met een beetje zenuwen. Dan is het absoluut noodzakelijk om daarin drie punten mee te pakken.”

