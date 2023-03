Coach Hans Cornelis en Lokeren-Temse verliezen voor het eerst in elf wedstrijden: “We lagen met onszelf in de knoop”

Amaury Cordeel eerlijk na openings­week­end: “Er waren kleine foutjes”

Net als de F1-rijders en -teams is ook de F2-competitie dit weekend in Bahrein op gang geschoten. In de F2 en F3-categorie hebben we één Belg, Amaury Cordeel en de 20-jarige Oost-Vlaming kende geen droomstart in het Midden-Oosten, maar weet wel dat het potentieel van het zijn nieuwe team, het Britse Invicta Virtuosi Racing er is.