Coach Gert Vande Broek: “De Yellow Tigers verdienen een prijs van de strijdlust na zo veel pech”

Hoe onrechtvaardig kan sport soms zijn. De Yellow Tigers moeten - na ontelbaar veel pech in de Volley Nations League - binnen drie weken een extra ‘Challenge-competitie’ afwerken om kans te maken om in de hoogste internationale volleybalreeks te blijven. Dat de nationale volleybalselectie daar recht op heeft, bewijzen de resultaten van de voorbije VNL-campagne.

Er was covid, er waren horrorscenario’s om speelsters alsnog te laten overvliegen om voldoende manschappen te hebben, er was de zenuwslopende story met de verloren bagage en tot overmaat van ramp viel kapitein Van Gestel, steunpilaar van de Belgische selectie, in de laatste week weg na een voetkwetsuur. Toch lieten de Yellow Tigers wekenlang, ondanks al die miserie, hun veerkracht zien. Wilskrachtig en verbeten.

Tiebreaks

Er werden spraakmakende resultaten neergezet. Telkens na vijf sets en dat is geen toeval, maar wel een bewijs dat de Tigers nooit de armen lieten zakken. Tegen Thailand, Polen, Bulgarije en zondagnacht nog tegen Japan werd na een tiebreak gewonnen. “Bovendien verloren we vorig jaar nog kansloos van Nederland en Duitsland”, laat coach Gert Vande Broek weten. “Nu strijden we telkens mee en waren de winstkansen zeer reëel. Driemaal een voorsprong van vier punten tegen Duitsland: 11-15 en 16-20 in set drie en 8-12 in de slotset. Tegen Nederland staan we op een zucht van een 2-0 voorsprong na twee sets. Dit is trouwens ook de tweede keer dat een Belgische selectie tegen een grote volleybalnatie zoals Japan kan winnen.”

Het systeem in de VNL-competitie is echter zo lek als een zeef. Alle landen die het tijdens deze campagne tegen Korea moesten opnemen, wonnen. België kon niet op deze bonuspunten rekenen omdat zij in het dubieuze schema niet tegen de Aziaten moesten aantreden. Landen zoals Polen en Canada bijvoorbeeld kregen dat geschenk wel, ze eindigden net voor ons land. Op de laatste speeldag mag Bulgarije van Polen - duidelijk niet in hun sterkste opstelling - winnen. Dan mogen topscorer Britt Herbots en hun medespeelsters nog zo hard hun best doen. Wanneer er een paar landen het op een akkoordje gooien, dan houdt het op.

Amper rustpauze voor het WK

Eind juli volgt een ‘Challenge-toernooi’ in Kroatië met acht ploegen. In een schema met rechtstreekse uitschakeling zullen de Yellow Tigers voor één VNL-ticket strijden samen met Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Kameroen, Kazakstan, Colombia en Puerto Rico. “We verdienen na deze slopende weken de prijs van de strijdlust”, besluit Gert Vande Broek. “We krijgen geen rustpauze met deze extra competitie. We gaan daarom dit ‘Challenge-toernooi’ verstandig aanpakken als een nieuwe, nuttige voorbereiding op het WK in september.”