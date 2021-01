Coach Frank Depestele ziet Menen tiebreak uit de brand slepen tegen Roeselare: “Liever twee punten maar toch heel content”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEMenen, met het hoofd al deels in de play-offs en met last door geblesseerde spelers, had vooraf op papier weinig kans tegen leider Roeselare. Toch verrasten de spelers van coach Frank Depestele nog maar eens in positieve zin door een tiebreak af te dwingen. Die ging wel verloren, al zal Menen de reguliere competitie sowieso afsluiten op een derde stek.

Depestele kan best wel leven met de 2-3-nederlaag van zijn spelers. “Toch konden we de openingsset misschien ook gepakt hebben”, blikt hij terug. “Je zag dat Roeselare kampte met vertrouwensproblemen en dat ze het lastig hadden. Jammer dat wij dat niet konden uitbuiten, maar al bij al ben ik content met het punt dat we pakten. Al had ik er liever twee gehad”, zegt hij er direct bij. “Je hoort me niet klagen, want het team heeft nog maar eens de juiste mentaliteit getoond. In een wedstrijd die er voor ons niet veel meer toe deed bleven we toch vechten tot het laatste punt. Ook zonder publiek speelden we goed en geconcentreerd. Dat moeten we onthouden.”

Achel

Depestele voerde een wissel door ten opzichte van de vorige match in Borgworm. Anshel Ver Eecke kreeg zijn eerste basisplaats op acht maanden tijd. Hij verving Bille als libero. Het is nog afwachten welke plannen de Menencoach heeft voor de thuismatch van zaterdag tegen Achel. “We krijgen een mooie kans om door te gaan op ons elan”, weet Anshel Ver Eecke. “De Limburgers zijn niet te onderschatten, want nu ze verlost zijn van allerlei blessures, draait het een stuk beter bij hen. Achel is een leuke ploeg om tegen te spelen en het zou mooi zijn om de match met een driepunter af te sluiten.”

Rol van betekenis spelen in play-offs



Volgende zaterdag sluit Decospan de reguliere competitie af met een wedstrijd op Roeselare om nadien aan de play-offs te starten. “En ja, we gaan met een doel naar die nacompetitie”, is Ver Eecke zeker van stuk. “We willen niet zomaar aanmodderen, maar wel degelijk een rol van betekenis spelen. Er is deze week al stevig getraind met het oog op de play-offs. Je hoort me niet zeggen dat we de titelfinales zullen bereiken, maar we starten wel met de gedachte dat het mogelijk is als we ons niveau halen. Vergeet niet dat we binnenkort ook Seppe Rotty recupereren en dat biedt mooie perspectieven.”

Lees ook: volleybal in Euromillions League