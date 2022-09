Coach Frank Depestele (Menen): “Tevreden over versterkingen”

Tot nog toe haspelde de grensploeg drie oefenduels af. Na confrontaties tegen Torhout (2-2) en tweemaal Cambrai (telkens 1-3-verlies) kon er nog niet gewonnen worden. “Die oefenwedstrijden kwamen vrij vroeg in onze voorbereiding”, zegt Menen-coach Frank Depestele. “De resultaten in die vriendschappelijke duels zijn ook niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat we als groep vooruitgang boeken. De komende dagen spelen we interessante oefenmatchen waarvan we veel kunnen leren”.

Na het duel van donderdag tegen Gent trekt Menen op vrijdag naar Chaumont. Op de eerste dag van het driehoekstoernooi neemt de Belgische vice-kampioen het op tegen de thuisploeg. Zaterdag en zondag staat Menen tegenover respectievelijk Praag en Friedrichshafen, twee sterke opponenten. “Met Gent treffen we een tegenstander uit de Liga A, maar ik beschouw het niet als een test”, aldus de Vlaams-Brabander. “De komende dagen hebben we een druk programma en er zal dus veel geroteerd worden. We spelen uiteraard elke wedstrijd om te winnen, maar het resultaat is op dit moment niet belangrijk. Het is pas tegen het begin van de competitie dat we er moeten staan (Menen opent de competitie met een uitwedstrijd tegen Lindemans Aalst op zaterdag 15 oktober, red.). Vrijdag vertrekken we naar Chaumont waar we drie wedstrijden zullen spelen. De groep zal er drie dagen samen verblijven en dat is niet onbelangrijk voor de groepsgeest. We ontmoeten er sterke tegenstanders. Chaumont behoort tot de titelkandidaten in Frankrijk. We kijken er in ieder geval naar uit”.

Aanwinst Dermaux op EK U20

Coach Frank Depestele moet in de voorbereiding zes nieuwe spelers zien in te passen, maar dat verloopt naar eigen zeggen bijzonder vlot. “Ik ben tevreden over de versterkingen die we hebben binnengehaald. De buitenlandse nieuwkomers vallen heel goed mee en hebben zich heel snel geïntegreerd in het team. Ook de Belgische aanwinsten passen zich goed aan. Het voelt aan alsof ze al lange tijd bij ons zijn. Enkel Basil Dermaux traint nog niet mee. Hij begint zaterdag met de nationale U20 aan het Europees kampioenschap. Hij zal ergens eind september bij de groep aansluiten. Hij heeft dan nog een tweetal weken om zich in te passen in het team”.